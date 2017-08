Preiskovalca letalskih nesreč in balonar z nasprotujočimi mnenji o hitrosti spuščanja balona

Ljubljana, 30. avgusta - V današnjem nadaljevanju sojenja Miru Kolencu za odgovornost za balonarsko nesrečo na Ljubljanskem barju avgusta 2012, v kateri je umrlo šest potnikov, so preiskovalca balonarske nesreče ter Kolenc znova soočili svoja nasprotujoča mnenja o tem, zakaj in kako se je usodnega jutra največji toplozračni balon na svetu spuščal in padel.