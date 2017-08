Predniki vosatih kitov imeli ostre plenilske zobe

Sydney, 30. avgusta - Predniki današnjih vosatih kitov so po ugotovitvah avstralskih znanstvenikov imeli izredno ostre plenilske zobe, podobne tistim, ki jih imajo levi. Z odkritjem so po njihovih besedah ovrgli teorijo, da so zobje starodavnim kitom služili za filtriranje hrane, enako kot današnjim nežnim velikanom vosi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.