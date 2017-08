Moskva, 30. avgusta - Župan Moskve Sergej Sobjanin je izjavil, da so končali z obnovo stadiona Lužniki, ki bo gostilo prvo tekmo in finale svetovnega prvenstva v nogometu prihodnje leto. Stadion so povečali in bo lahko sprejel 81.000 gledalcev, dela pa so stala 341,2 milijona evrov.