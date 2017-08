S projektom Inter-Kultur-Istra do večje zaposljivosti narodnosti

Koper, 30. avgusta - Kulturno izobraževalno društvo PiNA iz Kopra je uspešno zaključilo projekt Inter-Kultur-Istra, namenjen aktivnemu vključevanju manjšinskih in priseljenskih skupnosti ter ovrednotenju multietnične kulturne dediščine. Rezultat je večja zaposljivost cilje skupine, izdali so tudi publikacijo in video.