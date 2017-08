Študija: 30 odstotkov atletov na SP 2011 priznalo jemanje poživil med kariero

Berlin, 30. avgusta - Po izsledkih raziskave, ki sta jih na željo Svetovne protidopinške organizacije (Wada) opravili univerzi v nemškem Tübingenu in ameriška medicinska fakulteta s Harvarda, je vsaj 30 odstotkov atletinj in atletov, ki so nastopili na svetovnem prvenstvu leta 2011 v južnokorejskem Daeguju, v času svojih karier jemalo prepovedana poživila.