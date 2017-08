Federer šele po petih nizih v drugi krog, uspešen tudi Nadal

New York, 30. avgusta - Švicar Roger Federer, tretji nosilec odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku, je v prvem krogu šele po petih nizih in dveh urah ter 37 minutah premagal Američana Francesa Tiafoea in se po zmagi s 4:6, 6:2, 6:1, 1:6 in 6:4 pridružil Špancu Rafaelu Nadalu v drugem krogu zadnjega turnirja za grand slam sezone.