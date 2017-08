Dnevnik: Malo denarja, malo muzike (30. 8.)

Ljubljana, 29. avgusta - Delodajalci so novo subvencijo za zaposlovanje starejših brezposelnih sprejeli z mešanimi občutki. Čeprav pravijo, da je 13.000 evrov za 30-mesečno zaposlitev starejših od 55 let dobrodošlih, tudi opozarjajo, da bi bilo treba reševati problem in ne posledic, v Dnevniku piše Igor Dernovšek.