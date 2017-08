Osaka na OP ZDA presenetila Kerberjevo

New York, 29. avgusta - Devetnajstletna teniška igralka Naomi Osaka je na zadnjem grand slamu sezone v New Yorku poskrbela za presenečenje, saj je Japonka, ki na lestvici WTA zaseda 45. mesto, v prvem krogu s 6:3 in 6:1 premagala lanskoletno zmagovalko tega turnirja Nemko Angelique Kerber, šesto nosilko odprtega prvenstva ZDA.