Večer: Izzivanja (30. 8.)

Maribor, 29. avgusta - Severnokorejski voditelj Kim Jong-un se je očitno odločil, da bo s svojim izzivalnim obnašanjem še presegel svojega očeta in dedka. Če sta slednja rožljala s puškami in topovi ter napovedovala uničenje Južne Koreje, je Kim Jong-un s hitrim razvojem raketne in jedrske tehnologije pričel izzivati ves svet, v Večeru piše Vojislav Bercko.