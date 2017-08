New York, 29. avgusta - Čehinja Karolina Pliškova je uspešno začela nastope na teniškem odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Prva nosilka je v uvodnem dvoboju gladko s 6:2 in 6:1 premagala Poljakinjo Magdo Linette. V drugem krogu se bo Pliškova pomerila z boljšo iz dvoboja med Paragvajko Veronico Cepede Royg in Američanko Nicole Gibbs.