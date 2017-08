Uefa kaznovala Legio

Nyon, 29. avgusta - Evropska nogometne zveza (Uefa), ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, je kaznovala varšavsko Legio zaradi napisa, s katerim so navijači poljskega kluba kritizirali Uefo, in pirotehnike. Legia bo morala plačati 50.000 evrov kazni in zapreti severno tribuno na naslednji domači tekmi lige prvakov ali evropske lige.