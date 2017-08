Z evropskimi sredstvi do energetske prenove bolnišnice in upravnih enot

Ljubljana, 29. avgusta - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko oziroma njen organ upravljanja za evropske strukturne sklade in kohezijski sklad je izdala odločitvi o finančni podpori za dva projekta energetske prenove stavb v javni lasti. Gre za stavbe Splošne bolnišnice Trbovlje ter upravnih enot v Ajdovščini in Lendavi.