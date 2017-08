Pjongjang razburil z raketo, ki je letela čez Japonsko

pripravila Vesna Rojko

Pjongjang/Tokio/Washington, 29. avgusta - Svet se je z zaskrbljenostjo in pozivi k zadržanosti odzval na izstrelitev severnokorejske balistične rakete, ki je letela preko Japonske in padla v Tihi ocean. Po tej, prvi tovrstni izstrelitvi rakete od leta 2009 in morda prvi kake balistične rakete, so ZDA ponovile grožnjo Pjongjangu, da so odprte vse možnosti.