V Cairnsu med najboljši gorskimi kolesarji na svetu štirje Slovenci

Ljubljana, 4. septembra - Od srede do nedelje bo avstralski Cairns prizorišče svetovnega prvenstva v olimpijskem krosu in spustu za gorske kolesarje. Slovenski selektor Urban Ferenčak je na SP odpeljal četverico tekmovalcev. Tanja Žakelj in Rok Naglič bosta nastopila v olimpijskem krosu, Jure Žabjek in Monika Hrastnik v spustu.