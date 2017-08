Maribor kmalu v znamenju vrhunske klasične glasbe

Maribor, 29. avgusta - Maribor bo od nedelje in do 21. septembra znova v znamenju vrhunske klasične glasbe. Pod taktirko Narodnega doma Maribor in drugih koproducentov se v štajerski prestolnici začenja letošnji Festival Maribor. Kot je na današnji novinarski konferenci povedala vodja festivala Barbara Švrljuga Hergovich, bo tokrat dogodek v znamenju romantike.