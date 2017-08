Modra zavarovalnica v polletju s četrtino več premijami

Ljubljana, 29. avgusta - Vplačane premije v pokojninske sklade Modre zavarovalnice so se v prvem polletju letos v primerjavi z enakim obdobjem lani povečale za 26 odstotkov, prihodki od zavarovalnih premij pa za 100 odstotkov. Nadzorniki, ki jih bo do izteka 12-mesečnega mandata vodila Natalija Štošicki, so se s poslovanjem seznanili v ponedeljek.