Razstava Roberta Cape ena odmevnejših v CD v zadnjih letih

Ljubljana, 29. avgusta - Retrospektiva Roberta Cape, ki je bila v Cankarjevem domu (CD) na ogled do nedelje, je bila v zadnjih petih letih ena odmevnejših postavitev v CD. Kot so povedali za STA, si je razstavo, ki so jo pripravili v sodelovanju z agencijo Magnum, ogledalo več kot 8000 obiskovalcev. Konec septembra bodo odprli razstavo o Almi M. Karlin.