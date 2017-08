Slovenski strelci v Moskvo z velikimi željami

Moskva, 29. avgusta - Ruska prestolnica bo v naslednjih dneh gostila najboljše strelce in strelke na svetu s puško šibrenico. Na njem bo nastopilo 640 tekmovalcev in tekmovalk iz 76 držav, slovenske barve pa bodo v trapu zastopali Jasmina Maček, Tomaž Blazinšek, Denis Vatovec in Matjaž Lepen.