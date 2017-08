Zaradi udara strele pogorelo gospodarsko poslopje na Raduhi

Luče/Horjul, 29. avgusta - Zaradi udara strele je v ponedeljek okoli 15. ure na Raduhi v občini Luče zgorel hlev v izmeri približno 20 krat 10 metrov in v njem več kmetijskih strojev. Po prvih nestrokovnih ocenah znaša škoda okoli 45.000 evrov, so za STA pojasnili na Policijski upravi Celje. Ogled kraja požara bodo policisti in kriminalisti opravili danes.