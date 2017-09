V Mariboru se začenja 13. festival ŠpasFest

Maribor, 1. septembra - Na mariborskih mestnih ulicah in trgih se danes začenja tridnevni vsakoletni festival ŠpasFest, s katerim se Gospodarsko interesno združenje Stari Maribor trudi oživiti in poživiti staro mestno jedro. Festival bo letos potekal trinajstič, v treh dneh pa se bo na ulicah in trgih štajerske prestolnice zvrstilo veliko različnih dogodkov.