Po svetu zaskrbljenost zaradi severnokorejske rakete

Seul/Tokio/Moskva, 29. avgusta - Več držav je obsodilo današnjo izstrelitev severnokorejske balistične rakete, ki je poletela preko Japonske in padla v Tihi ocean. Rusija je izrazila izjemno zaskrbljenost zaradi razmer v Severni Koreji zaradi tendence naraščanja napetosti. Zaskrbljeni so tudi v Južni Koreji in Avstraliji.