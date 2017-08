Despacito že 16 tednov najboljši singl na Billboardovi lestvici

New York, 29. avgusta - Uspešnica Despacito Luisa Fonsija in Daddyja Yankeeja je dosegla nov mejnik. Kar 16 tednov namreč kraljuje na Billboardovi lestvici najboljših singlov Hot 100. Pred tem je na vrhu lestvice v letih 1995 in 1996 tako dolgo obstala zgolj skladba One Sweet Day v izvedbi Mariah Carey in Boyz II Men, navaja francoska tiskovna agencija AFP.