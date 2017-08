Na Wall Streetu neenotno

New York, 28. avgusta - Na newyorškem Wall Streetu se je trgovanje danes sklenilo neenotno. Borzni analitiki ocenjujejo, da so bili vlagatelji v pričakovanju informacij o posledicah tropske nevihte Harvey za naftna podjetja, ki so morala prekiniti nekatere delovne procese. Ameriški predsednik Donald Trump pa je danes razglasil izredne razmere še v zvezni državi Louisiana.