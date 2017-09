Ob Dnevu Kobilarne Lipica odprtje prenovljenega hipodroma

Lipica, 3. septembra - Dan Kobilarne Lipica je ena najbolj priljubljenih in najbolje obiskanih prireditev v Lipici, ki vsako leto pritegne več tisoč obiskovalcev. Danes bodo v Lipici odprli prenovljen hipodrom in napovedali svetovno prvenstvo v vožnji dvovpreg, na katerem bodo od 20. do 24. septembra nastopili najboljši vozniki sveta.