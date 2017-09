Ljubljana, 1. septembra - Nogometaši so v petek zvečer v evropskem delu kvalifikacij za SP 2018 odigrali tekme v skupinah C, E in F. Svetovni prvaki Nemci so premagali Češko z 2:1, boleč in prvi poraz v tem ciklu pa je doživela Poljska, ki je na Danskem klonila z 0:4.