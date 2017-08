Večer: Magma (29. 8.)

Maribor, 28. avgusta - Magna se vse bolj tali v magmo in nevladni okoljevarstveniki po večinski interpretaciji še edini zavirajo njen napredek. A dilema okolje ali napredek je zgrešena do temelja. Ta država bi lahko pokazala veliko več lastnega napredka in dosti boljša pogajalska izhodišča, če bi imela kdaj izdelano strategijo razvoja, v Večeru piše Andreja Kutin Lednik.