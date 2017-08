Strokovni center Planina septembra z inovativnimi oblikami pomoči

Postojna, 31. avgusta - S septembrom bo v Vzgojnem zavodu Planina zaživel strokovni center, kjer bodo z inovativnim pristopom pomagali otrokom in mladostnikom z raznovrstnimi težavami, motnjami in boleznimi ter njihovim družinam. Multidisciplinarni tim strokovnjakov bo zagotovil raznovrstne oblike pomoči tudi vsem zainteresiranim ustanovam in posameznikom.