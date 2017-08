Evropske borze s padcem, nafta cenejša, evro z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 28. avgusta - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so danes zdrsnili v rdeče območje. Kot poročajo tuje agencije, so vlagatelji danes premlevali predvsem petkov govor prvega moža Evropske centralne banke (ECB) Maria Draghija po srečanju bankirjev v Jackson Holu. Cene nafte so šle navzdol, evro pa pridobiva na vrednosti.