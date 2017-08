Veter ponekod razkriva strehe, meteorna voda zaliva kleti

Trebnje/Litija, 28. avgusta - Na območju med Ljubljano, Litijo in Novim mestom so se popoldne razbesnela neurja, ki ponekod razkrivajo strehe, meteorna voda pa zaliva kleti. V Litiji je večji plaz zasul osebno vozilo, je razvidno s spletne strani Uprave RS za zaščito in reševanje.