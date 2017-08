Na Brdu čakajo le še Delameo Mlinarja in Kampla

Brdo pri Kranju, 28. avgusta - Slovenski nogometni reprezentanti so se zbrali na Brdu pri Kranju, kjer bodo opravili priprave na prihajajoči kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2018 proti Slovaški in Litvi. Selektor Srečko Katanec je pozdravil vse reprezentante z izjemo Antonia Delamee Mlinarja in Kevina Kampla, ki se bosta pridružila pozneje.