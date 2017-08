Italija v boju proti trgovini z ljudmi v sodelovanje z afriškimi državami

Rim, 28. avgusta - Italija se je na današnjem srečanju z Libijo, Nigrom, Čadom in Malijem v Rimu dogovorila o ustanovitvi posebne skupine za boj proti trgovini z ljudmi in razvojno pomoč v Afriki. Države naj bi poskrbele tudi za boljšo zaščito morskih in kopenskih meja v Afriki, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.