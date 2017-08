Newyorške borze uvodoma navzgor

New York, 28. avgusta - Trgovanje na newyorških borzah se je danes začelo z rastjo osrednjih indeksov. Vlagatelji po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pričakujejo informacije o posledicah tropske nevihte Harvey za naftna podjetja, ki so morala prekiniti nekatere delovne procese, a so trenutno še precej optimistični.