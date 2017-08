Pred novomeško bolnišnico v nedeljo zvečer posredovali specialci

Novo mesto, 28. avgusta - V novomeško bolnišnico so v nedeljo zvečer sprejeli 46-letnega Novomeščana, prekrškarja povratnika, ki se je poškodoval med begom pred policisti. Ker so se pred bolnišnico začeli zbirati njegovi znanci in je kazalo na kršitev javnega reda in miru, so tja napotili več policistov, tudi policiste posebne policijske enote.