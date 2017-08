Podpora novelama o zdravstveni dejavnosti in pacientovih pravicah še negotova

Ljubljana, 28. avgusta - Koalicija je pred petkovo obravnavo na odboru DZ za zdravstvo danes usklajevala noveli zakona o pacientovih pravicah in zakona o zdravstveni dejavnosti. Ministrica Milojka Kolar Celarc je dejala, da so usklajeni, a je iz DeSUS in SD še slišati pomisleke glede enega ali drugega predloga. Usklajeni pa so glede pripravljenih dopolnil.