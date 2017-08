Romunski policisti migrante zaustavili s streli

Bukarešta, 28. avgusta - Romunska obmejna policija je v noči na ponedeljek zajela skupino migrantov, ki so nezakonito prečkali mejo s Srbijo. Migranti so skušali prebiti policijsko zaporo, policisti pa so uporabili tudi strelno orožje, da so jih ustavili, poroča nemška tiskovna agencija dpa.