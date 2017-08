Tudi v Kopru povečali prihode turistov

Koper, 29. avgusta - Turistična gibanja v občini Koper sledijo pozitivnim trendom celotne obalne regije. V mestni občini so julija zabeležili za dva odstotka več prihodov turistov in za tri odstotke več nočitev kot v enakem obdobju lani. V prvih sedmih mesecih leta pa glede na lani beležijo za 16 odstotkov več prihodov turistov in za šest odstotkov več nočitev.