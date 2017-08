Indijski guru zaradi posilstva v zapor za deset let

New Delhi, 28. avgusta - Indijski duhovni vodja Gurmeet Ram Rahim Singh je bil danes obsojen na deset let zapora zaradi posilstva dveh žensk. Sodnik mu je kazen izrekel v zaporu v mestu Rohtak v bližini New Delhija, kjer je 50-letnik priprt od prejšnjega tedna, ko je bil spoznan za krivega, poroča nemška tiskovna agencija dpa.