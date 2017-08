EP brez izrazitega favorita, Slovenija med kandidati za odličja (ozadje)

Ljubljana, 29. avgusta - Prav s tekmo med Slovenijo in Poljsko, ki bo na sporedu v četrtek že ob 12.45, se bo na štirih koncih Evrope začelo jubilejno 40. evropsko košarkarsko prvenstvo. To bo zadnje, ki bo potekalo v razmaku dveh let, hkrati pa eno redkih, na katerem je v igri za medalje vsaj deset reprezentanc.