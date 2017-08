V Velenju menijo, da je čas za spremembe

Velenje, 28. avgusta - Rokometaši velenjskega Gorenja so v minulih letih neuspešno naskakovali slovenski vrh. Vse pomembnejše domače lovorike so romale v bližnje Celje, v novi sezoni pa so trdno odločeni, da prekinejo dolgoletno sušo - zadnji pokal so v svoje vitrine pospravili leta 2013 - in osvojijo naslov državnih prvakov.