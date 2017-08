V Dalmaciji postavljajo podvodni križev pot

Zagreb, 28. avgusta - V zalivu Jelinak pri Trogirju nedaleč od Splita so v nedeljo v okviru projekta Križev pot pod morjem postavili njegovo prvo postajo. Poudarili so, da gre za prvi podvodni križev pot na svetu. Do konca septembra načrtujejo postavitev približno 50 betonskih kipov na 14 postajah križevega pota.