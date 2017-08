Štajerska avtocesta pri Celju v smeri proti Mariboru po prometni nesreči ponovno odprta

Celje, 28. avgusta - Štajerska avtocesta je med priključkoma Celje - center in Dramlje v smeri proti Mariboru ponovno odprta, so sporočili s prometnoinformacijskega centra. Za dobro uro in pol so jo namreč zaprli zaradi prometne nesreče, v kateri se je po podatkih Policijske uprave Celje voznik kombija, ki je trčil v tovorno vozilo s priklopnikom, lažje poškodoval.