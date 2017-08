Zamejski zadružni banki tik pred združitvijo

Opčine/Doberdob, 28. avgusta - V petek in v nedeljo bosta izredna občna zbora Zadružne banke Doberdob in Sovodnje ter Zadružne kraške banke (ZKB), na katerih bodo člani odločali o združitvi obeh bančnih zavodov, poroča Primorski dnevnik. V vodstvih obeh bank si od tega koraka obetajo izboljšanje delovanja in zasledovanja dosedanjih ciljev ter boljše kljubovanje izzivom.