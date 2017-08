Pionirka japonske avantgarde Yayoi Kusama bo odprla svoj muzej v Tokiu

Tokio, 29. avgusta - Pionirka japonske umetniške avantgarde Yayoi Kusama bo odprla svoj muzej v Tokiu. Muzej bo oseminosemdesetletna umetnica, znana po uporabi pikčastih vzorcev in živih barv, s katerimi prekriva slike in skulpture, odprla 1. oktobra z razstavo svojih del iz serije My Eternal Soul, pisanje japonskih medijev povzema nemška tiskovna agencija dpa.