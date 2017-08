V Ljubljani srečanje članic evropske mreže Small size

Ljubljana, 28. avgusta - V Ljubljani od petka do danes poteka letno srečanje članic evropskega projekta Small size, mreže 17 gledaliških in kulturnih središč, ki so svoje umetniško raziskovanje posvetili otrokom in razvili posebna strokovna znanja na področju uprizoritvenih umetnosti za zgodnja otroška leta. Tema srečanje je preprostost.