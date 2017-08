Štajerska avtocesta v smeri Maribora pri Celju zaprta zaradi prometne nesreče

Ljubljana, 28. avgusta - Na štajerski avtocesti so podaljšali odsek, ki so ga pred kratkim zaprli za promet zaradi nesreče. Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je avtocesta zdaj zaprta med priključkom Celje - center in priključkom Dramlje v smeri proti Mariboru. Promet je preusmerjen na vzporedno regionalno cesto.