Ljubljana, 28. avgusta - Sprejem kajakašic na mirnih vodah Špele Ponomarenko Janić in Anje Osterman, ki sta uspešno nastopali v tej sezoni in med drugim osvojili bronasti odličji na svetovnem prvenstvu konec prejšnjega tedna, bo danes ob 18. uri v Taverni v Kopru, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije.