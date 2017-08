Pri Lošinju spremljali par brazdastih kitov

Zagreb, 28. avgusta - Hrvaški inštitut za raziskave in zaščito morja Plavi svijet je danes potrdil, da so v nedeljo približno dve uri spremljali dva brazdasta kita (Balaenoptera physalus), ki so ju zasledili zahodno od otoka Lošinj. Kot so sporočili, gre za odrasli živali, veliki med 17 in 18 metrov, ki sta plavali proti jugu.