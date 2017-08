Tedenska napoved - rekreacija od 29. 8. do 4. 9.

IZBRANI DOGODKI

Košarka 3 na 3 osvaja vse celine, države in mesta, postala pa je tako priljubljena, da jo je Mednarodni olimpijski komite letos uvrstil med športe za olimpijske igre 2020 v Tokiu. V tem športu so Slovenci nadvse uspešni, na zadnjih evropskih in svetovnih prvenstvih so redno osvajali medalje, odlične so tudi slovenske ekipe. O razvoju tega športa, prihodnosti in slovenskih uspehih sta spregovorila košarkar Mensud Julević in vodja projekta košarke 3 na 3 pri Košarkarski zvezi Slovenije Matic Vidic. Videoposnetek STA si lahko ogledate na https://youtu.be/cz3EIiSZNKU.

33. Athlete ultramaraton v Logarsko dolino

Letošnji 33. ultramaraton Celje-Logarska dolina, ki bo 2. septembra, prinaša nekaj novosti. Ultramaraton bo tako letos imel večji nagradni sklad za najboljše tekače, ki bo znašal 5250 evrov. Tri najhitrejše ženske in moški na najdaljših razdaljah pa bodo prejeli enake nagrade. Start najdaljše 75-kilometrske ultramaratonske trase bo ob 6. uri v atriju Celjskega sejma, zato bo prvi del trase nekoliko drugačen kot lani. Tekaškega praznika se lahko udeležijo tudi tekači na krajših razdaljah. Teči bo mogoče na klasični maratonski 42-kilometrski preizkušnji, start bo v Mozirju ob 9. uri, na Ljubnem bo start 27-kilometrskega teka ob 10.30 in v Lučah 17-kilometrskega teka ob 11.30. Informacije: www.drustvo-maratoncev-celje.si/logarska/logarska.htm

39. Juriš na Vršič

Juriš na Vršič je tradicionalna prireditev na vsako prvo soboto v septembru. Zbere se več kakor tisoč trmastih in zagnanih kolesarjev, ki so se pripravljeni spoprijeti s strmo in ovinkasto, 12 kilometrov dolgo progo. Informacije: www.td-kranjska-gora.si/juris-na-vrsic/

24. tek Ivana Anderleta na Črno prst

Najstarejši gorski tek pri nas. Start bo pri odcepu na železniško postajo Podbrdo v centru Podbrda. Trasa proge vodi po asfaltni cesti do vasi Trtnik, nadaljuje se po poti čez travnik nad vasjo in nato po markirani planinski poti do vrha Črne prsti. Na trasi teka sta dve okrepčevalnici. Na Vrhu sledi okrepčilo in nato povratek v dolino, kjer je ob 13:30 podelitev priznanj in nagrad najboljšim. Dolžina proge je 6,3 km, višinska razlika pa 1320 m. Informacije: www.pdpodbrdo.si

TOREK, 29. avgusta

LJUBLJANA - Košutnikov turn (2134 m), Užnik (2079 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Delavnica tehnike; kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

MORAVSKE TOPLICE - Pohod po Panvitini srčni poti; pohodništvo. Informacije: http://zasrce.si

SREDA, 30. avgusta

MARIBOR - Oddih na morju; kolesarstvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MARIBOR - Kolesarjenje; kolesarstvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

NOVO MESTO - Sprint na čas; kolesarstvo. Informacije: www.sprint-nm.si/aktivnosti/sprint-na-cas/

ČETRTEK, 31. avgusta

DOMŽALE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.ak-domzale.si

VELENJE - Bohinjsko jezero; pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

PETEK, 1. septembra

LJUBLJANA - Gran Paradiso (4061 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Poštarski dom na Vršiču (1688 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

KOČEVJE - Po vrhovih Albanije; planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

KOČEVJE - Forestfest; pohodništvo.

MISLINJA - Razgledna pot na Kapli; pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

NOVO MESTO - Spominski tabor Markovič - Okrešelj; planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

PREDDVOR - Allalinhorn (Švi, 4027 m); planinstvo. Informacije: http://pd-preddvor.weebly.com/

ŠKOFJA LOKA - Južni Velebit - NP Paklenica (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

PUCONCI - Eurohockey youth festival; hokej - in line. Informacije: www.puconci.si

SOBOTA, 2. septembra

LJUBLJANA - Srečanje črnuških planincev; pohodništvo. Informacije: www.pdcrnuce.si/

LJUBLJANA - Tanergijin dan; športna rekreacija (odrasli) - programi in akcije. Informacije: www.tanergija.si/tanergijin-dan-2-september-15-let-tanjinega-dela/

LJUBLJANA - Pulz Petka; tek. Informacije: www.pulzsport.si/pulzpetka

LJUBLJANA - Luknja (1758 m); planinstvo. Informacije: www.pdsaturnus.si/

LJUBLJANA - Montaž (Ita, 2753 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Nočni tek Ljubljanica; tek. Informacije: www.ljubljanica.net

LJUBLJANA - Metlina (Hrv, 237 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Pohod Ljubljana - Škofja Loka; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - 21. Gašparičev pohod na Krim (1107 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-delo.com/

LJUBLJANA - Krofička (2083 m); planinstvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

LJUBLJANA - Velebit (Hrv); planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Špik (2472 m); planinstvo. Informacije: Gregor Rihar, 041 211 693, info@pd-viharnik.si; www.pd-viharnik.si

LJUBLJANA - Otroški teki povodnega moža; tek. Informacije: www.ljubljanica.net

LJUBLJANA - Koča na Planini pri Jezeru (1453 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Dolgi hrbet (2473 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Visoka Ponca (2274 m); planinstvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Srečanje planincev železničarjev Slovenije; pohodništvo. Informacije: www.aozeleznicar.org/

LJUBLJANA - Ferata v Pesarinskih Dolomitih; planinstvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

LJUBLJANA - Gašparičev pohod; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-delo.com/

LJUBLJANA - Monte Coglians (Ita, 2780 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Spodnji Rokav (2589 m) po smeri Potočnik-Tominšek; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

TRŽIČ - Averau ali Novolau (Ita; 2649 m, 2575 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

AJDOVŠČINA - Srečanje na Hrušici; pohodništvo. Informacije: www.gostilna-staraposta.com

AJDOVŠČINA - Kolesarski festival Ajdovščina; kolesarstvo. Informacije: www.crntrn.com

BLED - Jezerska Kočna (2540 m); planinstvo. Informacije: http://pd-bled.si/

CELJE - 33. Athlete ultramaraton v Logarsko dolino; tek. Informacije: www.drustvo-maratoncev-celje.si/logarska/logarska.htm

CELJE - Srečanje planincev železničarjev Slovenije; pohodništvo. Informacije: http://pd-zeleznicar-celje.org/

CELJE - Mangart (2679 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

CERKNICA - Mangart (2679 m); planinstvo. Informacije: http://pdcerknica.host-ed.me/

FRAM - Evropska pešpot E6; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

GORNJA RADGONA - Stol (2236 m); planinstvo. Informacije: www.pdradgona.si

HRPELJE - NaAnoBjrco; turno kolesarstvo. Informacije: www.krasnadlani.si

JESENICE - Ojstrica (2350 m); planinstvo. Informacije: www.pdjavornikkoroskabela.si/

KAMNIK - Gorski Kotar (Hrv); planinstvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOMENDA - Viš (Ita, 2666 m); planinstvo. Informacije: www.pd-komenda.si

KOPER - Tofane (Ita, 3244 m); planinstvo. Informacije: http://opd.si/

KOPER - Odprta meja HR - SLO, Golac; pohodništvo. Informacije: http://opd.si/

KOSTANJEVICA NA KRKI - Slavnik (1028 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-polom-kostanjevica.org

KOZINA - Na ano bjrco; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.krasnadlani.si/

KRANJ - Dolina Triglavskih jezer; planinstvo. Informacije: http://pdkranj.si

KRANJ - Piz Boe (Ita, 3152 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRANJSKA GORA - 39. Juriš na Vršič; kolesarstvo. Informacije: www.td-kranjska-gora.si/juris-na-vrsic/

KRŠKO - Krofička (2083 m); planinstvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LAŠKO - Po laških poteh 2017: Pohod po Anzekovi poti; pohodništvo. Informacije: www.lasko.info

LENART - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

LENART - Matajur (1642 m); planinstvo. Informacije: http://pdlenartss.wixsite.com/pdlenart/

LITIJA - Uskovnica (1154 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LJUTOMER - Kraške jame; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljutomer.si/

MARIBOR - 43. pohorski gozdni tek; tek. Informacije: www.rikiteam.com

MARIBOR - Pohod Planika na Pohorje; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Sveti Duh na Ostrem vrhu (907 m); pohodništvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

MARIBOR - Uršlja gora (1699 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

MARIBOR - Mangart (2679 m); planinstvo. Informacije: http://pd.vecer.com/, http://pd-mbmatica.si/

MEDVODE - Zahodni greben Karnijskih Alp (Ita); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

MEŽICA - Golica (Avt, 2140 m); planinstvo. Informacije: www.pdmezica.si/

MIREN - Balinarski turnir; balinanje. Informacije: www.tddren.com

MORAVSKE TOPLICE - 17. pohod Gostilne Marič; pohodništvo. Informacije: www.gostilna-maric.net

MURSKA SOBOTA - Veliki Koritnik (Ita, 2279 m); planinstvo. Informacije: www.pdmaticams-drustvo.si/

NOVA GORICA - Po naših grapah; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVA GORICA - Stol (2236 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/Predstavitev/5/planinska-skupina-pt-nova-gorica

NOVO MESTO - Srečanje na Tromeji - Sveti Peter; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

NOVO MESTO - Boskovec (1587 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-pohodnik.si/

PIRAN - Telovadimo v Piranu; splošna telovadba. Informacije: www.srce-me-povezuje.si/solazdravja

PIRAN - Piranja; sup - veslanje na deski. Informacije: www.piranja.si/

PODBRDO - 24. tek Ivana Anderleta na Črno prst; tek. Informacije: www.pdpodbrdo.si

PODČETRTEK - Velika planina (1290 m); planinstvo. Informacije: http://pd-at.si/

POSTOJNA - 11. po poteh Erazma Predjamskega; gorsko kolesarstvo. Informacije: http://erazem.kombinat.si

PREBOLD - Mala Mojstrovka (2332 m); planinstvo. Informacije: www.pd-prebold.si/

PREVALJE - Uršlja gora (1699 m); planinstvo. Informacije: www.pdprevalje.si

PREVALJE - 17. Krejanov memorial; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.krejanov-memorial.si

PTUJ - Planina Razor - Vogel; planinstvo. Informacije: www.pdptuj.si

RIBNICA NA POHORJU - Setiče (Avt, 1922 m); planinstvo. Informacije: www.pdribnicanapohorju.si/

ROGAŠKA SLATINA - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: http://pd-lozno.si/

SEVNICA - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.kbv-sevnica.com

SEŽANA - Muzci nad Breginjem; pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SLOVENSKE KONJICE - Kraljeva špica (Ita, 1912 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

ŠALOVCI - Pohod ob evropski zeleni vezi na poute po dolaj pa bregaj; pohodništvo. Informacije: www.park-goricko.net

ŠENTJUR - Rzenik (1833 m); planinstvo. Informacije: www.pddramlje.si

ŠENTJUR - Tolsta Košuta (2026 m); planinstvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

ŠKOFJA LOKA - Kondorjev let; tek. Informacije: Jože Hafner, 031 748 598, info@kondorjev-let.si; Blaž Hafner, 031 748 598, info@kondorjev-let.si; http://kondorjev-let.si

ŠKOFJA LOKA - Prisojnik (2547 m); planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

TRBOVLJE - Mrzla gora (2203 m); planinstvo. Informacije: http://pd-kum.si

VELENJE - Žrd (Ita, 2324 m); planinstvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VELENJE - Pozojev plavalni maraton; plavanje. Informacije: Mojca Kukovič, 041 230 346, marko.primozic49@gmail.com; www.plavalniklub-velenje.si/pozojev-plavalni-maraton/

ŽALEC - Štukljev pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

LOVRENC NA POHORJU - Po Borovničevi poti; turno kolesarstvo. Informacije: http://planinci.lovrenc.net/

PUCONCI - Meklarski pohod; pohodništvo. Informacije: www.pecarovci.si

GRAD - 12. maraton trideželnega parka Goričko-Raab-Orseg; kolesarstvo. Informacije: www.park-goricko.org

CIRKULANE - Begunjščica (2060 m); planinstvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

VIDEM PRI PTUJU - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pdhaloze.si/

NEDELJA, 3. septembra

LJUBLJANA - Zelenjak (2024 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - 24. maraton prijateljstva; kolesarstvo. Informacije: www.franja.org

LJUBLJANA - Mrzli vrh (1359 m); planinstvo. Informacije: www.aozeleznicar.org/

LJUBLJANA - Tek iz Ljubljane do Bleda; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si

LJUBLJANA - Tolsti vrh (1715 m); planinstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/novicepdpolje/

LJUBLJANA - Travnik (2379 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Veliki Koritnik (Ita, 2279 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

AJDOVŠČINA - Vzponi na Staro pošto (sezonska akcija); kolesarstvo. Informacije: www.gostilna-staraposta.com

BOHINJ - 11. bohinjski maraton; kajak kanu na stoječih vodah. Informacije: www.kajakbohinj.com/maraton/si

BREŽICE - Čatež - Gaj; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

DOMŽALE - Štajerski griči; pohodništvo. Informacije: www.pdd.si/

HRPELJE - Odprta meja; pohodništvo.

JESENICE - Dan jeseniških planincev pri Koči na Golici (1836 m); planinstvo. Informacije: www.pdjesenice-drustvo.si/

KAMNIK - Ambrož triatlon Kamnik 2017; triatlon. Informacije: www.trisport-klub.si

KOČEVJE - Sveti Peter (888 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

KOPER - Črna prst (1844 m); planinstvo. Informacije: http://opd.si/

LENDAVA - Pot miru v Posočju; pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

LOGATEC - Tekaški dan; tek. Informacije: www.tekjelek.si

MARIBOR - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Planika in morje; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MEDVODE - Grintavec (2558 m) ali Kriška gora (1471 m); planinstvo. Informacije: www.geocities.com/gorniki/gorniki.html

MORAVSKE TOPLICE - 22. maraton Terme 3000; kolesarstvo. Informacije: www.moravske-toplice.com

POLHOV GRADEC - Krniška glavica (Ita, 1889 m); planinstvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

POLZELA - Vzpon na Goro Oljko; kolesarstvo. Informacije: http://sdsavinja2000.blogspot.com

PRESERJE - Cortina d' Ampezzo (Ita); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

SEŽANA - Ženski balinarski turnir; balinanje.

SOLKAN - Voda za vedno 2017: 32. soška regata; kajak kanu na tekočih vodah.

ŠEMPETER PRI GORICI - Biljenski griči; pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠTORE - Pohod; planinstvo. Informacije: http://wp.drustvopohodnikov.com/

TOLMIN - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pdtolmin.si

TREBNJE - 8. eko pohod Krampljevec; pohodništvo. Informacije: www.levstik.si

VELENJE - Grintavec (2558 m); planinstvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

VELIKE LAŠČE - Mrzla gora (2203 m); planinstvo. Informacije: http://pd.velike-lasce.si

VIŠNJA GORA - Planjava (2394 m); planinstvo. Informacije: http://polz.blog.siol.net/

ŽELEZNIKI - Ratitovec (1667 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-zelezniki.com/

DOL PRI LJUBLJANI - 14. vzpon k baronu Juriju Vegi; kolesarstvo. Informacije: www.sd-zagoricapridolskem.si

LJUBNO OB SAVINJI - Krofička (2083 m); planinstvo. Informacije: http://pdljubno.si/

TIŠINA - 21. maraton Občine Tišina; kolesarstvo. Informacije: www.kktropovci.si

TIŠINA - Tišinski kronometer 2017; kolesarstvo. Informacije: www.sd-ttt.si

ŠEMPETER-VRTOJBA - Tek za borelo; tek. Informacije: www.kstm-sempeter-vrtojba.si

HORJUL - Debela Peč (2014 m); planinstvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

BILJE - 39. pohod po biljenskih gričih; pohodništvo.

PONEDELJEK, 4. septembra

LJUBLJANA - Tečaj gorništva za zahtevne kopne ture; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LOGATEC - Lastovo (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

