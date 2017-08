Tudi v Istri pridobili certifikat o trajnostnem turizmu

Marezige, 29. avgusta - Hiške slovenske Istre so kot prvi ponudnik nastanitev v Istri pridobili mednarodni certifikat Gold Travelife. Kot so poudarili, to pomeni potrditev dobrih praks na področjih varovanja okolja, spoštovanja zaposlenih, lokalne skupnosti in njenih prebivalcev, spoštljivega odnosa do naravne in kulturne dediščine ter spodbujanja lokalnega gospodarstva.