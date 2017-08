Pred odprtim prvenstvom ZDA prva trojica WTA nespremenjena

London, 28. avgusta - Pred zadnjih turnirjem za veliki slam sezone v New Yorku so na prvih treh mestih svetovne teniške lestvice WTA ostale Čehinja Karolina Pliškova, Romunka Simone Halep in Španka Garbine Muguruza Blanco. Najvišje uvrščena Slovenka Polona Hercog je pridobila eno mesto in je 192., vendar je izpadla v kvalifikacijah za odprto prvenstvo ZDA.